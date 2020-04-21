Использованный презерватив нашли в куличе жители Краснодара

Семья, проживающая в Краснодаре, нашла в пасхальном куличе использованный презерватив. Фотография продукта появилась в паблике «Типичный Краснодар» в Инстаграме.
По словам автора сообщения, она купила кулич в одном из гипермаркетов. Когда пришел день Пасхи, женщина разрезала продукт и нашла в нем презерватив, который уже использовали по назначению. Обстоятельства сложились таким образом, что кусок с контрацептивом достался ребенку.
По словам жительницы Краснодара, настроение у членов семьи было подпорчено. Семья обратилась «к юристу, он составил претензию и будет ее регистрировать, сообщает Регион Онлайн.
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