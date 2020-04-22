Среда, 22 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Задержанный в Башкирии водитель разбил регистратор в машине ДПС

Алексей Агеев

Всемирный день голоса

В этот день
16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идёт о Всемирном дне голоса. В действительности...
Узнать больше

Затонул паром «Севоль»

В этот день
Катастрофа южнокорейского парома «Севоль» произошла у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года. Паром следовал регулярным пассажирским рейсом из Инчхона на...
Узнать больше

«Нива» протаранила пешеходов в Сочи: умерла женщина

Новости мира
Отечественный внедорожник «Нива» протаранил пешеходов около надземного перехода в Сочи. ЧП произошло на Пластунской улице и закончилось смертью женщины.
Узнать больше
-
Фото и видео — ГИБДД по РБ

36-летний житель Башкортостана разбушевался во время задержания и разбил видеорегистратор в автомобиле сотрудников ДПС. Момент засняла видеокамера.

Пьяного автомобилиста из Абзелиловского района заметили на территории Белорецкого района на 243 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Там его и задержали. Во время проверки водителя на содержание алкоголя тестер показал 1,227 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, правоохранители выяснили: мужчина был ранее лишен прав.

Мужчину усадили на пассажирское сиденье спереди и повезли в отдел. В пути автолюбитель разгневался и умудрился разбить видеорегистратор, а также повредить лобовое стекло автомашины ГИБДД.

Теперь на буйного водителя завели уголовное дело по статье 264 УК РФ, а также его привлекли к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Машину лихача поместили на спецстоянку, ее номера находятся в розыске, сообщают Вести Башкортостан.

Ранее сообщалось, что в Александрове прохожие чуть не линчевали виновника ДТП

Читайте также: В Москве ищут водителя, разбившего «Гелендваген» о столб

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван самый «инфицированный» район Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек...
Узнать больше

В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь»

Новости Рязани
В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Своей целью фонд ставить составление и распределение благотворительных продовольственных наборов среди нуждающихся. На сегодняшний день,...
Узнать больше

В Скопинском районе ремонтируют дороги

Новости Рязани
В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации.  Идут работы на участке автодороги...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за дезинфекции в Рязани изменят движение транспорта

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию улиц. В связи с этим перекроют перекрытием движение транспорта по Московскому шоссе (от...
Узнать больше

Коронавирус в Рязани выявлен почти у 40 детей

Коронавирус Рязань
По данным среды, 22 апреля, в Рязанской области выявлено 392 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 37 человек диагноз условно подтверждён.
Узнать больше

Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения COVID-19.Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе на 22 апреля 12.00 достигло отметки 429...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+