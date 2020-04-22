Задержанный в Башкирии водитель разбил регистратор в машине ДПС

36-летний житель Башкортостана разбушевался во время задержания и разбил видеорегистратор в автомобиле сотрудников ДПС. Момент засняла видеокамера.
Пьяного автомобилиста из Абзелиловского района заметили на территории Белорецкого района на 243 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Там его и задержали. Во время проверки водителя на содержание алкоголя тестер показал 1,227 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, правоохранители выяснили: мужчина был ранее лишен прав.
Мужчину усадили на пассажирское сиденье спереди и повезли в отдел. В пути автолюбитель разгневался и умудрился разбить видеорегистратор, а также повредить лобовое стекло автомашины ГИБДД.
Теперь на буйного водителя завели уголовное дело по статье 264 УК РФ, а также его привлекли к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Машину лихача поместили на спецстоянку, ее номера находятся в розыске, сообщают Вести Башкортостан.
Ранее сообщалось, что в Александрове прохожие чуть не линчевали виновника ДТП
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