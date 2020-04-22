В Москве ищут водителя, разбившего «Гелендваген» о столб

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Фото и видео — РЕН ТВ

Утром 22 апреля неизвестный разбил и Mercedes-Benz G-Class на Ленинском проспекте в Москве. Водитель протаранил на «Гелендвагене» столб. ЧП засняли камеры видеонаблюдения.

При просмотре ролика можно заметить, как черный внедорожник люкс-класса несется на огромной скорости по проспекту. В какой-то момент он съезжает с одрожного полотна на газон, а на нем таранит фонарный столб. В итоге опора ЛЭП падает, а машина, сделав несколько странных кувырков падает на бок. Глядя на видео кажется, что водитель «Гелендвагена» или уснул, или отвлекся от управления машиной.

По словам свидетелей, которые помогли попавшему в беду водителю выбраться, автомобилист не получил серьезных травм, «стоял устойчиво на ногах, самостоятельно, без чьей-либо помощи». Мужчина сбежал после ДТП, бросив внедорожник.

Прибывшим полицейским пришлось искать водителя. При этом установить его личность тяжело, потому что «Гелендваген» зарегистрирован на лизинговую компанию. Это означает, что список подозреваемых может содержать в себе сотни человек. Как сообщает РЕН ТВ, на машину оформили цифровой пропуск для передвижения по Москве.

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