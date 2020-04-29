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В Подмосковье накрыли подпольный цех по производству шоколада

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В Одинцовском районе Московской области сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного цеха по производству шоколада известной марки. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Цех, где производили шоколадки «Алёнка», располагался в промзоне деревни Ликино. Оперативники обнаружили там автоматическую линию для производства и упаковки шоколада, а также сырьё для производства продукции. 

Всего было изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками. Полицейские отмечают, что по внешнему виду отличить поддельный шоколад от настоящего практически невозможно. 

В цехе в момент визита правоохранителей находились десять сотрудников. Ни у кого из них нет медицинских книжек. Работали «кондитеры» уже несколько месяцев в две смены. 

Ущерб правообладателю на данный момент оценивается более чем  в 19 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 180 УК РФ. 

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