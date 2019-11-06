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В Орске женщину насмерть засыпало семечками

На территории элеватора станции Сара в Орске погибла 58-летняя женщина. Об этом пишет портал «Orsk.ru» со ссылкой на Следственный комитет.

По предварительным данным, местная жительница выполняла работу по сушке семян подсолнечника. В какой-то момент она упала в металлический короб, который был заполнен семенами подсолнечника. В итоге ее затянуло в воронку. Причиной смерти женщины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти погибшей назначено судебно-медицинское исследование.

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