В Орске женщину насмерть засыпало семечками

На территории элеватора станции Сара в Орске погибла 58-летняя женщина. Об этом пишет портал «Orsk.ru» со ссылкой на Следственный комитет.

По предварительным данным, местная жительница выполняла работу по сушке семян подсолнечника. В какой-то момент она упала в металлический короб, который был заполнен семенами подсолнечника. В итоге ее затянуло в воронку. Причиной смерти женщины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти погибшей назначено судебно-медицинское исследование.