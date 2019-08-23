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В Майкопе пьяный сержант избил знакомого и получил срок

Майкопский гарнизонный суд вынес приговор в отношении военнослужащего. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, сержант Прохоренко в станице Кавказской Краснодарского края, будучи пьяным, ударил знакомого кулаком в лицо. В результате пострадавший получил тупую травму головы, пишет Живая Кубань.

Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковое требование потерпевшего на сумму 250 тысяч рублей.

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