В Майкопе пьяный сержант избил знакомого и получил срок

Майкопский гарнизонный суд вынес приговор в отношении военнослужащего. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, сержант Прохоренко в станице Кавказской Краснодарского края, будучи пьяным, ударил знакомого кулаком в лицо. В результате пострадавший получил тупую травму головы, пишет Живая Кубань.

Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковое требование потерпевшего на сумму 250 тысяч рублей.