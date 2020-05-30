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В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с сотрудниками полиции

Никита Брыкин
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Два адвоката стали фигурантами уголовных дел о нападении на полицейских в городе Нарткала в Кабардино-Балкарии. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 20 мая. По версии следствия, сотрудники ОМВД России по Урванскому району прибыли в помещение, в котором, предположительно, незаконно проводились азартные игры. Однако сотрудница заведения отказалась пропустить стражей порядка.

На место происшествия прибыл адвокат и стал в грубой форме разговаривать с полицейскими и провоцировать конфликт. В частности, мужчина предложил правоохранителю снять форму и подраться. После этого злоумышленник лбом нанес ему удар в голову и толкнул.

После этого другой адвокат пыталась прорваться в здание. Сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать, женщина нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха. Оба адвоката задержаны.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места случившегося.

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