В детсаду рухнувший шкаф сломал позвоночник пятилетнему ребенку

Прокуратура требует возбудить на сотрудников детского сада №22 «Колокольчик» в Набережных Челнах уголовное дело. Об этом пишет портал «Kazan First».

Сообщается, что пятилетнего воспитанника дошкольного учреждения придавило рухнувшим шкафом. Он получил компрессионный перелом двух грудных позвонков. Пострадавшего доставили в Камский детский медцентр.

Выяснилось, что все произошло из-за неисправности креплений мебели. Причем такие же недочеты вскрылись при осмотре и других детских шкафов для одежды.

Реклама ‡агрузка...

Сотрудники детского сада не чинили их. Администрация не сообщила учредителю о несчастном случае, не организовала официальное расследование и обследование ребенка в медучреждении.