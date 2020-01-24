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В одной из сельских школ Самарской области уволилась после публикации в Сети видео, на котором она танцует в ночном клубе в белье и чулках. Об этом пишет портал «63.RU».

В пресс-службе Министерства образования и науки области рассказали, администрация учебного заведения провела разъяснительную беседу с женщиной, в ходе которой было решено, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью.

Известно, что в школе попросили администратора сайта удалить ролик с пикантным танцем. Сама женщина рассказала, что в декабре 2019 года выступала в ночном клубе Сызрани на закрытом мероприятии, и учеников там быть не могло.
Фото и видео – НТВ

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