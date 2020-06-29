Сын депутата незаконно поселился в доме ветерана ВОВ

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В городе Тавда Свердловской области сын местного депутата незаконно поселился в доме умершего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет портал «URA.ru».

Предполагается, что депутат провернула аферу с жилищем пенсионера, который прожил последние годы в социальном центре. Ранее им руководила чиновница. У пенсионера не осталось никого из родственников.

После смерти ветерана его дом должен был отойти муниципалитету. Однако туда заселился сын женщины. Сама депутат эту ситуацию не комментирует. Сейчас в отношении этой женщины правоохранители проводят проверку.