Стало известно о мальчике, которого нашли замурованным в бетоне

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Мальчик, которого нашли замурованным в бетон в Астрахани, оказался чемпионом Южного федерального округа по тхэквандо. Об этом пишет портал «Пункт-А».

Сообщается, что на счету 12-летего парня счету пять дипломов по каратэ, успехи в конном спорте. Он становился лауреатом международного детского конкурса по фортепиано. Кроме того, мальчика внесли в группу олимпийского резерва по гребле на байдарке.

Отметим, что ребенка искали с начала весны. В марте о его пропаже заявили родители. Они делали вид, что знакомые видели мальчика около дома. Также они якобы узнавали его на видеозаписях с камер.

Выяснилось, что мать убила сына гантелей. Ее задержали.