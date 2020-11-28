Ревнивая жена покалечила мужа в Башкирии

В Башкирии супруга нанесла тяжелое увечье своему мужу, заподозрив его в измене. Об этом передает ГТРК «Башкортостан».

Драма развернулась вечером 27 ноября в деревне Саргамыш. Супруги вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. Приревновав благоверного, жена взяла со стола вилку и воткнула ему ее в глаз.

В итоге 37-летний мужчина был госпитализирован с тяжелым ранением глаза.

Отметим, что 29-летнюю подозреваемую задержали. Она созналась в преступлении. Ее оставили под домашним арестом. На иждивении у молодой женщины находится шестилетний ребенок