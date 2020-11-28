Суббота, 28 ноября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Ревнивая жена покалечила мужа в Башкирии

Никита Брыкин

В Башкирии супруга нанесла тяжелое увечье своему мужу, заподозрив его в измене. Об этом передает ГТРК «Башкортостан».

Драма развернулась вечером 27 ноября в деревне Саргамыш.  Супруги вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. Приревновав благоверного, жена взяла со стола вилку и воткнула ему ее в глаз.

В итоге 37-летний мужчина был госпитализирован с тяжелым ранением глаза.

Отметим, что 29-летнюю подозреваемую задержали. Она созналась в преступлении. Ее оставили под домашним арестом. На иждивении у молодой женщины находится шестилетний ребенок

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Поссорившиеся в родительском чате петербуржцы устроили драку со стрельбой

На севере Петербурга отцы школьников поссорились в родительском чате, после чего встретились лично и устроили массовую драку со стрельбой. Об этом пишет...
Узнать больше
Новости мира

Сын убил родную мать, расчленил и жил рядом три месяца

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Красноярска, который убил родную мать и двух жен, пишет «КП». Сообщается, что в мае...
Узнать больше
Новости мира

Неадекватный водитель монтировкой проломил голову полицейскому

Опубликовано видео нападения на полицейского в центре Волгограда. Об этом пишет портал «V1.ru». ...
Узнать больше
Новости мира

Друг забил до смерти собутыльника и бросил умирать в лифте

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Набережных Челнов, который подозревается в нанесении смертельных травм 39-летнему мужчине, пишет портал «Kazan First». Тело...
Узнать больше
Новости мира

Преступник подло убил следователя из-за расследования уголовного дела

Московский областной суд вынес приговор Абдулазизу Абдулазизову, который был признан виновным в убийстве следовательницы Евгении Шишкиной, пишет Readovka. В...
Узнать больше
Новости мира

Пьяный бурят зарезал многодетную мать за отказ отдать ключи от машины

Вступил в законную силу приговор суда в отношении 23-летнего жителя Улан-Удэ, который зарезал мать троих детей, пишет «Лайф». Трагедия...
Узнать больше
Новости мира

Бабушка выбросила из окна на мороз свою годовалую внучку

Суд вынес приговор женщине на Ямале, которая под градусом выкинула из окна свою маленькую внучку. Об этом пишет портал «Вести».
Узнать больше
Новости мира

В Уфе орудует педофил, называющий себя женскими именами

Следователи в Башкирии занимаются розыском 22-летнего Константина Силантьева, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, пишет портал «KazanFirst».
Узнать больше
Новости мира

Пожилой мужчина изнасиловал 8-летнюю дочь своей любовницы

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Омской области, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего...
Узнать больше
Новости мира

Отцы устроили массовую драку со стрельбой после ссоры в школьном чате

В Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело после драки со стрельбой, которую устроили отцы после ссоры в родительском чате, пишет «КП».
Узнать больше
Новости мира

Стало известно о состоянии гаишника, которому лихач проломил голову монтировкой

Пострадавшего в результате нападения в Волгограде полицейского накануне вечером врачи выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение, пишет «КП».
Узнать больше
Новости мира

Педофил в женской одежде изнасиловал первоклассника в Уфе

Правоохранительные органы задержали 22-летнего Константина Силантьева, который изнасиловал школьника на лестничной площадке подъезда одного из домов в Демском районе Уфы, пишет «Kazan...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+