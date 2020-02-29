Ребенку оторвало кисть в ДТП под Ульяновском

Ульяновские врачи пришили оторванную кисть мальчику, который пострадал в аварии, произошедшей накануне с участием автобуса. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что транспортное средство, перевозившее футбольную команду в Ульяновск, съехало в кювет. В результате пострадали девять детей и один взрослый.

Отмечается, что медикам удалось провести «ювелирную операцию», которая длилась три часа. В ближайшее время мальчика доставят вместе с семьей в Москву для прохождения реабилитации.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автобуса. который не справился с управлением автобуса. Проводится проверка.