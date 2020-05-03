Раскрыты детали убийства семьи гаечным ключом в Петербурге

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мурманской области, который подозревается в двойном убийстве в Петербурге. Об этом пишет Пятый канал.
По предварительной версии, 49-летний мужчина расправился с парой из корыстных побуждений. Он нанес им множественные удары гаечным ключом, положил тела в багажник их автомобиля марки Mercedes, выехал в Вологодскую область и выбросил трупы в реку.
Жертвами злоумышленника стали 46-летняя бухгалтер Ольга и ее 51-летний сожитель. Затем мужчина вернулся в Петербург и сжег машину.
Как пишет портал 47.news, накануне женщина сняла со своего банковского счета 300 тысяч рублей. Ее возлюбленный рассказал об этом своему знакомому, который придумал убийственный план — он заманил жертв на заброшенную промзону в Ломоносовском районе. Подробности уточняются.
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