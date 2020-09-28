Пьяный мужчина уторил 6-летнего мальчика в пруду и спрятал в траве

Следствие обратилось в суд с просьбой отправить 23-летнего жителя села Актаныша в Татарстане на принудительное лечение, пишет портал «Kazan First».

Мужчина проходит по уголовному делу об убийстве 6-летнего мальчика. По версии следствия, ночью 30 мая пьяный мужчина поехал кататься с ребенком на велосипедах. На берегу пруда он столкнул ребенка в воду, утопил, после чего спрятал тело в траве.

Экспертиза показала, что обвиняемый страдает психическим заболеванием. Он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.