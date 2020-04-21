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Пьяные братья избили врача скорой помощи и рассказали об этом

Никита Брыкин

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Стало известно о допросе двух мужчин, которых подозревают в избиении врача скорой помощи. Об этом пишет Pro Город.

17 апреля в городе Кирово-Чепецке двое напали на фельдшера скорой помощи, который приехал брать анализ на коронавирус. Медик сейчас находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

«У моего брата возник конфликт с медработником. Мы пытались выяснить, почему стоит скорая помощь. В итоге завязалась драка, – отметил мужчина.

Один из нападавших рассказал, что они возвращались домой. На вопрос, осознавал ли нападавший, что совершает преступление, он ответил, что «в тот момент особо ничего не думал». Выяснилось, что они были пьяны.

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