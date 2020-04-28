Подросток изрезал ножом пожилых родителей в Сочи

В Сочи проводится проверка по факту нападения с ножом 17-летнего местного жителя на своих родителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщается, что сотрудники полиции задержали подростка, который вел себя агрессивно по отношению к прохожим на улице. Выяснилось, что до этого он нанес несколько ножевых ранений своим родителям.
Уточняется, что жертвами злоумышленника стали его 60-летняя мать и 58-летний отец. Их доставили в больницу Адлерского района.
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