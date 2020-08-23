Подростки зверски избили школьницу в Оренбурге

Правоохранительные органы установили личности несовершеннолетних девушек, избивших 12-летнюю школьницу в Оренбурге, пишет портал «Orenday.ru».

Инцидент произошел 17 августа на улице Советской. По предварительной версии, три девочки-подростка напали на двух других девочек. В конфликт вмешались очевидцы и сообщили об инциденте в полицию.

Сообщается, что злоумышленницы начали приставать к двум девочкам в автобусе. По словам матери избитой, они оскорбляли школьниц, бросались обертками от конфет, вышли вслед за ними и дважды избили.

Реклама

Школьница попала в больнице с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб носа, по всему телу были кровоподтеки. Личности девушек 15-16 лет установлены. По данному факту проводится проверка. С подростками и их родителями будет организована профилактическая работа.