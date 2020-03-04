Пенсионер застрелил внука возлюбленной за алкоголизм и безделье

Следователи задержали 70-летнего жителя Казани, который подозревается в убийстве внука своей сожительницы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Татарстану.

По предварительным данным, пенсионер и 49-летний мужчина часто ругались из-за того, что внук сожительницы злоупотреблял алкоголем и не ходил на работу.

В среду, 4 марта, злоумышленник несколько раз выстрелил в голову оппоненту, который в этот момент лежал на раскладушке и смотрел телевизор.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже дал признательные показания.