На главную Новости мира Оренбургский школьник угнал машину отца и погиб в ДТП
Новости мираПроисшествия

Оренбургский школьник угнал машину отца и погиб в ДТП

Накануне ночью на улице Заводской в одном из населенных пунктов Новосергиевского район произошла смертельная авария с участием школьника.

По предварительным данным, 17-летний подросток с друзьями решил покататься на машине. Он выкрал ключи от автомобиля «ВАЗ-21140» у своего отца. Во время езды по намокшему от дождя асфальту юный водитель потерял управление, пишет 56orb.ru.

В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм мальчишка скончался до приезда скорой помощи. Еще двое участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Иркутской области передано в суд дело об убийстве 9-летней Алины Шакировой

Основан Форт Росс — поселение русских на Аляске

Спасатели вызволили из-под капота машины трех котят в Москве