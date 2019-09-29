Оренбургский школьник угнал машину отца и погиб в ДТП

Накануне ночью на улице Заводской в одном из населенных пунктов Новосергиевского район произошла смертельная авария с участием школьника.

По предварительным данным, 17-летний подросток с друзьями решил покататься на машине. Он выкрал ключи от автомобиля «ВАЗ-21140» у своего отца. Во время езды по намокшему от дождя асфальту юный водитель потерял управление, пишет 56orb.ru.

В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм мальчишка скончался до приезда скорой помощи. Еще двое участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.