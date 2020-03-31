Опубликованы кадры с места взрыва на нефтеналивной станции под Ростовом

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В Сети разместили видео, снятое на месте взрыва нефтеналивной станции в Ростовской области. Там взорвалась цистерна. В итоге погиб один человек. Еще один травмирован и находится в медучреждении.

Кадры с места событий оказались в распоряжении телеканал РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, что везде располагаются лужи химического вещества, копоть на резервуарах и Toyota Land Cruiser, который посекло осколками после взрыва.

Есть информация, что данную станцию не эксплуатируют. Однако здесь велась работа. Возможно, что функционирование было незаконным. По предварительным данным , причиной взрыва стала разгерметизация цистерны. Однако расследование по факту произошедшего продолжается. Точные данные будут известны после его окончания.

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