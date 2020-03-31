Мать и двое детей найдены мертвыми в квартире в Волжске

Алексей Агеев
Фото - ВКонтакте
Новости мира

Ветеран ВОВ прокатился на танке спустя 75 лет

Ветерану Великой Отечественной войны дали порулить танком на полигоне в Оренбургской области. 93-летний мужчина прокатился на новейшей машине Т-72.
Узнать больше
Культура

Умерла актриса Инна Макарова

Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова. Об этом сообщает РИА Новости. О смерти артистки агентству сообщила её дочь. Макаровой...
Узнать больше
Новости мира

КАСКО может подорожать в РФ уже в 2020 году

Страхование типа КАСКО может стать еще более дорогим в России уже в текущем году. Это может случиться из-за снижения продаж новых машин...
Узнать больше
Новости мира

Мужчина из мести убил семью с двумя детьми в Якутске

Мотивом для жестокого убийства двоих взрослых и двоих детей в Якутске могла стать месть главе семьи. Об этом стало известно телеканалу РЕН...
Узнать больше
В этот день

День основания московского Большого театра

28 марта 1776 года известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской...
Узнать больше
-

Трупы матери и двоих детей нашли в квартире на улице 107-й Бригады в Волжске. На телах погибших обнаружены ножевые ранения.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители полагают, что убийства были совершены в ходе разбойного нападения. Трупы матери и детей нашла родственница семьи.

Известно, что убитая, которая жила с дочерью и сыном, была в разводе. С экс-супругом она поддерживала хорошие отношения.

Ранее сообщалось: Таксист не повез конфликтную пассажирку на пожар к детям

Читайте также: Дагестанец сломал девушке челюсть

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов рассказал о ситуации в Рязани в эфире федерального телеканала

Власть
Во вторник, 31 марта, на телеканале «Россия-24» губернатор Николай Любимов рассказал о ситуации с коронавирусом в Рязанской области.  Глава...
Узнать больше

Как рязанские спортсмены готовятся к турнирам в домашних условиях

Новости Рязани
В связи с режимом самоизоляции в Рязанской области приостановлена работа учреждений спорта. Отменены все общегородские спортивные мероприятия. Но многие...
Узнать больше

Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области на 16 часов 31 марта

Новости Рязани
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области по состоянию на 16 часов 31 марта осталось прежним. На данный момент известно о...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов рассказал о ситуации в Рязани в эфире федерального телеканала

Власть
Во вторник, 31 марта, на телеканале «Россия-24» губернатор Николай Любимов рассказал о ситуации с коронавирусом в Рязанской области.  Глава...
Узнать больше

Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области на 16 часов 31 марта

Новости Рязани
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области по состоянию на 16 часов 31 марта осталось прежним. На данный момент известно о...
Узнать больше

Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

Новости Рязани
Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Николай Любимов рассказал о ситуации в Рязани в эфире федерального телеканала

Под Петербургом мальчик упал в овраг на ватрушке

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о самочувствии после обнаружения COVID-19