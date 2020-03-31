Мать и двое детей найдены мертвыми в квартире в Волжске

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Трупы матери и двоих детей нашли в квартире на улице 107-й Бригады в Волжске. На телах погибших обнаружены ножевые ранения.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители полагают, что убийства были совершены в ходе разбойного нападения. Трупы матери и детей нашла родственница семьи.

Известно, что убитая, которая жила с дочерью и сыном, была в разводе. С экс-супругом она поддерживала хорошие отношения.

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