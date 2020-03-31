Таксист не повез конфликтную пассажирку на пожар к детям

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Новосибирский таксист снял на видео скандал с пассажиркой. Кадры были опубликованы в социальных сетях и телеканалом РЕН ТВ.

При просмотре контента можно заметить, как шофер такси просит пассажирку выйти из салона автомобиля. В ответ она нецензурно бранится, а также отвечает водителю отказом. Кроме того, женщина заявляет, что ей необходимо быстро ехать, потому что у нее трое детей «горят в бане». Таксист не желает везти собеседницу и заявляет, что это ее проблемы. Тогда агрессивная гражданка начинает оскорблять водителя.

При этом на кадрах можно заметить, что женщине звонит ребенок и оповещает ее о том, что уже справился с возгоранием, потушив его.

Ранее мы писали, что водителя зверски убили на трассе под Красноярском

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