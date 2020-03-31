Люди катаются на льдине и загорают во время карантина под Иркутском

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Проживающая в Иркутском регионе женщина сняла на видео людей, которые отдыхали «на широкую ногу» в населенном пункте Листвянка. Отдых иркутяне устроили во время недели карантина и самоизоляции.

Видео было опубликовано в соцсетях и оказалось в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, что россияне в купальниках и плавках купаются, катаются на льдине в форме плота, а также загорают и слушают музыку. На берегу водоема заметны и другие отдыхающие.

Ранее мы писали, что гроб с призывом оставаться дома заметили на машине в Подмосковье

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