Люди катаются на льдине и загорают во время карантина под Иркутском

-

Проживающая в Иркутском регионе женщина сняла на видео людей, которые отдыхали «на широкую ногу» в населенном пункте Листвянка. Отдых иркутяне устроили во время недели карантина и самоизоляции.

Видео было опубликовано в соцсетях и оказалось в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, что россияне в купальниках и плавках купаются, катаются на льдине в форме плота, а также загорают и слушают музыку. На берегу водоема заметны и другие отдыхающие.

Ранее мы писали, что гроб с призывом оставаться дома заметили на машине в Подмосковье

Читайте также: Вильфанд рассказал, когда придет «убивающая» COVID-19 жара