Вильфанд рассказал, когда придет «убивающая» COVID-19 жара

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд расскзаал, когда в Россию придет погода, способная «затормозить» коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, жаркая погода установится на юге европейской части РФ с приходом июня. В столицу и в остальные части России жара придет в июле.

– Если говорить о температуре 25-28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату — это начало июля. В Москве средняя температура июля 23-25 градусов, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни, – отметил Вильфанд.

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