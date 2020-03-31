Медик рассказал, как остановить COVID-19

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Эпидемиолог из США Ларри Бриллиант рассказал, как замедлить или остановить распространение COVID-19. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на журнал Wired.

Бриллиант полагает, что коронавирус является самой опасной пандемией «за всю нашу жизнь». Врач заявил, что эпидемия может сразить большую часть населения Земли. Однако у многих переболевших развивается иммунитет к заболеванию.

По словам эксперта, остановить распространение COVID-19 помогут две меры: карантин (самоизоляция) и разработка вакцины. Согласованное введение данных методов борьбы позволит выработать «коллективный иммунитет». Кроме того, смертность от вируса поможет сократить своевременное тестирование и выявление симптомов.

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