Эксперты нашли связь ожирения и риска заболеть COVID-19

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Эксперты полагают, что ожирение может служить катализатором для заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РГ, ссылаясь на информацию главы ассоциации специалистов интенсивной терапии Нидерландов Дидерика Гоммерса.

Этот специалист заявил, что доля пациентов с избыточным весом, заразившихся коронавирусом, составляет в клиниках 80 процентов.

Терапевт из Роттердама Лизбет ван Россум сччитает, что ожирение – это один из факторов риска при эпидемии COVID-19, потому что наличие лишнего веса плохо сказывается на иммунной системе. Однако диета не исправит ситуацию.