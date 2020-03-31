Ученые развеяли один из мифов о COVID-19

Алексей Агеев
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Сотрудники медцентра при Стэнфордском университете в Соединенных Штатах развеяли слух о том, что заболевшие ОРВИ люди не могут «подцепить» COVID-19.

Эксперты уверены, что почти каждый заболевший коронавирусом также подхватывает и другие респираторные недуги. А каждый 10-й доставленный в больницу пациент с признаками ОРВИ оказывается заражен COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

Ранее мы сообщали, что эксперты нашли связь ожирения и риска заболеть COVID-19

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