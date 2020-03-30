Вирусолог объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

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Вирусолог Евгения Селькова заявила, что коронавирус начал мутацию. Именно таким образом специалист объяснила то, что многие заболевшие в последнее время – люди в возрасте не старше 40 лет.

– Сейчас с ним работают все лаборатории. Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания, – сказала Селькова «Вечерней Москве».

При этом процесс мутации, по словам эксперта, приводит к тому, что опасность вируса снижается. Селькова заявила также, что увеличившееся число заболевших молодых людей можно объяснить статистической погрешностью. Евгения отметила также, что узнать, почему вирус стал выбирать молодых, получится только после завершения эпидемии, сообщает Рамблер.