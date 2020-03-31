Дагестанец сломал девушке челюсть

Алексей Агеев
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37-летний житель Дагестана сломал 29-летней девушке челюсть. ЧП произошло на территории Кизлярского района.

Случай произошел ночью с 29 на 30 марта. Дагестанец напал на потерпевшую на Грозненской улице. Он начал избивать девушку из-за бытового конфликта. В итоге пострадавшая получила перелом челюсти и была доставлена в медучреждение.

Как сообщает «Регион online», по факту произошедшего ведется расследование. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что водителя зверски убили на трассе под Красноярском

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