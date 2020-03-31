Под Петербургом мальчик упал в овраг на ватрушке

Алексей Агеев
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Мальчик серьезно травмировался, упав в овраг со снежного клона в Ленинградской области. ЧП случилось, когда ребенок катался на ватрушке.

Момент инцидента был заснят камерами видеонаблюдения, установленными на склоне. Контент оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре кадров можно заметить, как мальчик на тюбинге начинает скатываться вниз. Рядом с ним стоит отец, который в этот момент почему-то отвлекся. Мужчина не замечает, как его ребенок улетает вниз по склону.

Ни сам петербуржец, ни помогавший ему в этом подросток не сумели догнать ватрушку. В итоге мальчик был травмирован.

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