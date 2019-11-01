«Не так страшно, как кажется»: экс-палач «Бутырки» рассказал о смертной казни

Бывший сотрудник СИЗО «Бутырка» рассказал «Московскому Комсомольцу» о том, как исполнял смертные приговоры до введения в России моратория на смертную казнь.

Он прокомментировал предложение вновь вернуться к такому виду наказания после убийства ребенка в Нарьян-Маре. По словам мужчины, казнить людей не так страшно, как кажется.

«Я не знал, что именно совершил приговоренный. Мне это было неважно. Главное, что он был преступником, которого суд, государство и народ признали недостойным жизни», – рассказал экс-палач.

Напомним, что 31 октября в Нарьян-Маре в детский сад «Сказка» проник пьяный мужчина. Он зарезал 6-летнего мальчика на глазах у воспитателей.