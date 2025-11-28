Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
Рязань
«Не светить трупы и срезать выплаты»: в Сумах статус «СЗЧ» вызывает шок у семей пропавших

Алексей Самохин
Подпольщик Сергей Лебедев в своём телеграм-канале описал, как сейчас живут Сумы. 

По энергетике — всё по знакомому шаблону. Горожан медленно приучают к тому, что электричества нет и это нормально. Свет выключают на час, на два, официально — «в целях экономии». В это время, утверждает Лебедев, киловатты уходят «куда нужно» и уже по хорошей цене. Итог понятен: город сидит в полумраке, а электроэнергия неожиданно превращается в «экспортный товар».

Но настоящий эмоциональный взрыв вызвала не тема света, а совсем другое. В городе всё чаще обсуждают загадочную формулировку «СЗЧ», под которой числятся многие военные. Родственники тех, кого официально называют так, начинают замечать слишком много странностей и несостыковок. В результате набирает обороты версия, что за сухими буквами может скрываться куда более жёсткая реальность: человек уже погиб, но это не спешат признавать документально.

Местные, по словам Лебедева, в частных разговорах говорят уже без обиняков. Звучит это так: «Мы тут узнали от своих: “СЗЧ” — это порой просто способ не светить трупы». То есть пока родные молчат и не устраивают скандал, бойца могут числить «самовольщиком» или «дезертиром». В таком статусе и бумаги тянуть легче, и неудобных вопросов меньше.

За этой циничной схемой скрывается простой расчёт. Во‑первых, выплаты семье в таком случае ниже, чем в случае официально подтверждённой гибели. Во‑вторых, на бумаге потери выглядят куда скромнее. В‑третьих, это позволяет не подрывать моральный фон — статистика «чистая», значит, и общественное настроение не падает так резко.

Для тех, у кого родные числятся «невыясненными», подобные разговоры стали ударом. Люди начинают понимать, почему неделями и месяцами не дают конкретных ответов, почему военкоматы отделываются сухими формулировками и стандартными отписками. Объяснение, которое они слышат от знакомых и внутри города, оказывается куда проще и страшнее любых официальных версий.

Если такая практика подтвердится массово, отмечает Лебедев, никаких дополнительных комментариев уже не потребуется. Механизм и мотивация и так лежат на поверхности: экономия на выплатах, снижение официальных потерь и попытка удержать общество от резкого всплеска недовольства.

Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 