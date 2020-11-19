Извращенец пять дней насиловал и избивал женщину под Астраханью

Правоохранители задержали 30-летнего жителя Астраханской области, которого подозревают в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает РИА «Волга».

По предварительной версии, 42-летняя женщина вместе с двумя знакомыми выпивала в частном доме в Камызяке. Один из собутыльников покинул компанию, и жертва осталась с хозяином один на один.

Злоумышленник повалил знакомую на диван и надругался над ней. В течение пяти дней извращенец удерживал женщину жертву в доме, периодически насилуя и избивая. Лишь 14 ноября женщине обманом удалось покинуть дом.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.