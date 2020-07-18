Хозяйка частного дома избила веником недовольных туристок в Крыму

В Алуште хозяйка постоялого двора использовала веник для того, чтобы выгнать из своего заведения недовольных туристок. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на оскорбленных, которых вышвырнули на улицу.

Сообщается, что двум девушкам не понравились условия проживания в комнатах на территории частного дома. Они обратили внимание на сломанные замки, а также на тот, факт, что по стенам ползают тараканы. Туристки посчитали, что 2000 рублей в сутки за такие условия подругам показалось много.

Они решили найти другое жилье, но забрать вещи им просто не дали, началась драка. В итоге у женщины с веником расцарапано лицо. Подробности уточняются.