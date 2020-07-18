Девушку зверски убили отверткой под Тверью

Следствие раскрыло шокирующие подробности жестокого убийства отверткой 24-летней жительницы Твери, которая незадолго до этого приехала в поселок Оленино Тверской области. Об этом пишет газета «МК».

Известно, что тело пропавшей обнаружили неподалеку от поселка Татево. На нем зафиксировали множественные раны после ударов отверткой.

В рамках расследования был установлен 25-летний житель поселка Оленино, который последним видел девушку. Парень задержан. Он выезжал на своем автомобиле вместе с убитой за пределы поселка Оленино.

По версии следствия, 12 июля злоумышленник вывез девушку в район деревни Сидорово. Там он поссорился с ней. Парень нанес знакомой несколько ударов отверткой, после чего задушил. После этого он раздел потерпевшую, раскидал в лесном массиве предметы ее одежды, а тело сокрыл в лесном массиве.