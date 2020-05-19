Десятки новых правительственных иномарок нашли в лесу на Урале

В лесу на территории Челябинского областного центра реабилитации под открытым небом были обнаружены десятки новеньких правительственных иномарок. Об этом сообщает портал 74.ru.
В правительстве региона объяснились. Оказалось, что автомобили были приобретены прошлой осенью для саммитов ШОС и БРИКС. Речь идет о покупке 56 машин Toyota Camry. Их стоимость оценивается в 1,97 миллиона рублей за каждую.
Отмечается, что приобретенные машины должны заменить «выработавшие ресурс» авто. Припарковать машины в лесу, было решено для обеспечения их охраны. В будущем их планируют использовать областные учреждения.
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