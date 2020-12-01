Беглов: либо носим маски, перчатки, соблюдаем дистанцию, либо все сидим дома

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе непростой и призвал всех соблюдать необходимые требования эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Он призвал всех соблюдать необходимые правила, утвержденные Роспотребнадзором.
Он отметил, что в настоящее время стационары в городе работают с перегрузом.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1890 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 129604 случая заражения COVID-19. Скончались 5517 человек. Выздоровели 73191 человек.
Во вторник, 1 декабря, в рамках региональной недели депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина посетила Ряжский район и осмотрела ход восстановительных работ в храме, находящемся в деревне Салтыки.