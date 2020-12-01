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Беглов: либо носим маски, перчатки, соблюдаем дистанцию, либо все сидим дома

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе непростой и призвал всех соблюдать необходимые требования эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Трудная ситуация в городе, не простая, сложная. Только совместная ответственность даст возможность победить пандемию. Мы прошли первый подъем (заболеваемости), сейчас нужно пройти второй подъем. Сейчас выбор — либо носим маски, перчатки, соблюдаем дистанцию, либо все сидим дома. Чудес не бывает. Это наша совместная борьба, абсолютно всех «, — сказал Беглов журналистам.

Он призвал всех соблюдать необходимые правила, утвержденные Роспотребнадзором.

«Я бы хотел обратиться и к жителям города, и к бизнесу. Мы делаем все возможное, чтобы бизнес не останавливался, чтобы он продолжал работу. Но важно соблюдать правила. Мы можем жить в этих условиях. Мы должны научиться жить в этих непростых условиях. Нужно соблюдать элементарные правила, которые требует Роспотребнадзор, — маски, перчатки, дистанция», — сказал губернатор.

Он отметил, что в настоящее время стационары в городе работают с перегрузом.

«Если говорить об общей ситуации, то ситуация непростая на сегодняшний день. Наши стационары работают с перегрузом, работают врачи с перегрузом… Мы сейчас перестраиваем свои поликлиники, потому что поликлиники в таком режиме никогда не работали. По большому счету, у нас около 50 тысяч жителей лечатся на дому. Это касается не только коронавируса, это касается и внебольничных пневмоний. Естественно, увеличилась нагрузка на поликлиники», — сказал губернатор.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1890 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 129604 случая заражения COVID-19. Скончались 5517 человек. Выздоровели 73191 человек.

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