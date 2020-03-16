Архангельского людоеда осудили на пожизненный срок

В Архангельске суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который был признан виновным в убийстве и поедании своих жертв. Об этом пишут Невские Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

Выяснилось, что жертва каннибала стали три человека. Свои преступления людоед совершал с марта 2016 по март 2017 год в Исакогорском округе и в Майской горке. Он выпивал с мужчинами, убивал их спящими и разделывал на мясо. Не нужные ему части злоумышленник складывал в пакеты и выбрасывал в водоемы.

Судебно-медицинская экспертиза признала мужчину психически здоровым. Теперь он проведет остаток жизни в местах лишения свободы.

Фото — СУ СК России по Архангельской области и НАО