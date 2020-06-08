Актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в Москве

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Известный российский актёр Михаил Ефремов стал участником серьёзного ДТП в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, пересёк двойную сплошную и выехал на встречку. Там произошло столкновение с «Ладой».

Сообщается, что водитель «Лады» оказался зажат в салоне, его извлекали спасатели. У мужчины серьёзные травмы, его увезли на реанимобиле.

Очевидцы рассказали, что Ефремов был сильно пьян. Судя по видео, это действительно так.

Фото и видео: ren.tv