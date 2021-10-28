Взрыв мозга от «Права выбора»

В Рязани прошёл закрытый показ художественного фильма Елены Писаревой «Право выбора».

Первое, желание, возникшее у меня на пятой минуте фильма – «задушить в объятиях» своих взрослых детей.

Следующей реакцией был рвотный рефлекс и потребность уйти из зала. И далее меня охватил ужас, который я испытала лишь однажды — когда в 15 лет посмотрела в кинотеатре ленту Элена Климова «Иди и смотри».

Но, несмотря на весь этот «душевный винегрет», фильм бы я порекомендовала к просмотру всем от 14 и старше.

Фильм об абортах … И их последствиях. Это первое художественное кино в России на эту тему…. И, как думают авторы, возможно, последнее за сто лет легализации этой операции в нашей стране.

У Елены Пискарёвой получилось очень правдивое кино. Вероятно потому, что все сюжетные линии, показанные в нём не выдумка, а подлинные истории из жизни.

Впервые она столкнулась с тем, что показано зрителю на экране, когда была беременна и лежала на сохранении. Тогда и увидела своими глазами этот «конвейер» абортируемых женщин, которые находились в одной палате с теми, кто вынашивал малышей.

Позже сама оказалась «на грани». Семейная жизнь «шла под откос», на руках было двое малышей, и уже после расставания с мужем Елена поняла, что носит третьего….

— Расходились мы плохо и не общались. Я уже жила у родителей, когда узнала, что я на третьем месяце беременности. Двое маленьких детей, рожать третьего в ситуации развода? Кто нас будет кормить в этом случае, ведь на работу я выйти ближайшие пару лет, если рожу, не смогу. При этом было четкое ощущение, что будущего у нашего брака нет, точка невозврата давно осталась позади. То есть рожать вообще некуда… Я находилась в жуткой депрессии, а еще и токсикоз, страшные головные боли, кричащие малыши, к которым нужно вставать и что-то постоянно делать, при том, что даже просыпаться не хочется. А минуты тикают, и с каждым днем малыш внутри растет. Помню, выходила на детскую площадку и смотрела на зеленые маленькие ростки, пробившиеся через тонны асфальта: какая колоссальная энергия вложена Создателем в новую жизнь… А мы даже не понимаем, сколько нужно усилий, чтобы пробиться сквозь асфальт. И тем не менее мне тогда казалось, что выхода, кроме аборта, у меня просто нет, — рассказывала Елена в интервью порталу Фома. Ру

Малыша Елена оставила. И воссоединилась с мужем на девятом месяце третьей беременности. И родила ещё четвертого ребёнка, а сейчас в положении с пятым.

Но, как настоящий художник, перенеся свои переживания на холст, она дала возможность тем, кто посмотрит её фильм, не совершить роковую ошибку, не поддаться жалости к самой себе и минутной слабости, и во что бы то ни стало подарить жизнь, которая зарождается в женщине, благодаря промыслу Божьему.

За кадром осталась так же личная драма актёра Эдуарда Флёрова, исполнившего в фильме главную роль врача роддома, который пошёл против системы. На брифинге Эдуард откровенно сказал, что для него эта роль — своего рода искупление.

Тема профессиональной деформации акушеров-гинекологов, делающих аборты – это отдельная сюжетная линия, и здесь также невыдуманные истории из жизни.

Елена рассказала, что лично знакома с врачом, которая много лет делала аборты, а сейчас винит себя в том, что у собственной дочери произошло пять выкидышей на поздних сроках беременности…. Теперь они не общаются.

Не могу не отметить, что результатом долгого кастинга стало чёткое попадание каждого исполнителя в образ. Врачи-актёры настолько правдоподобны и органичны в кадре, что создаётся эффект личного пребывания зрителя в стенах родильного дома. Женщины, посещающие женские консультации, увидев это кино, меня поймут. Кому — то из нас очень повезло с врачом, а для кого-то первое посещение гинеколога обернулось искалеченной на всю жизнь женской судьбой.

Отдельно хочется сказать о роли предабортного психолога Марины Антоновой – блистательно исполненной Ириной Пеговой. Главный врач приглашает её на работу после того, как осознаёт, что штатные доктора не заинтересованы в сохранении беременности пациенток.

По правилам, которые существуют в реальности, аборт приравнивается к обычной операции, и сотрудникам в материальном плане выгоднее делать их, нежели сохранять беременность пациенткам, которые по тем или иным причинам готовы её прервать….

И это ещё одно «дикое» откровение, постигшее меня во время просмотра фильма.

Психолог спасает главную героиню — ученицу выпускного класса Юлию от роковой ошибки, и юная девочка совершает подвиг, сохраняя своего младенца.

После просмотра фильма состоялся брифинг, на котором Елена Пискарева сказала следующее:

— За сто лет легализации этой операции наше общество сегодня оказалось в жёстком, постабортном синдроме. Мы, как Барон Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы не сможем, а за нас это никто не сделает…

Но, всё же, пример Юли – главной героини фильма, дарит надежду на то, что дорогу осилит идущий.

В Рязани организаторами показа выступали министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области и министерство культуры и туризма Рязанской области, АНО «Кризисный центр поддержки женщин «Ангел» при поддержке партнера – кинотеатра «Киномакс».