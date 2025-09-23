Выставка «Рязань — Новогодняя столица России — 2026» пройдет в Москве

В Национальном центре «Россия» в Москве пройдет выставка, посвящённая Рязани как «Новогодней столице — 2026». Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Денис Боков в своём телеграм-канале.

Сейчас идет активная работа над проектом. Посетители выставки смогут не только прикоснуться к экспонатам, но и заглянуть в будущее с помощью искусственного интеллекта.

«Сейчас мы активно работаем над проектом экспозиции Рязанской области как новогодней столицы России и готовимся к открытию регионального филиала в Рязани. Это станет одним из пяти филиалов Национального центра «Россия», которые появятся в нашей стране. Наццентр «Россия» предоставляет уникальные возможности для развития и вызывает искреннее чувство гордости за нашу страну», — отметил Денис Боков.

Вскоре жители Рязани смогут разделить эмоции от экспозиции, посетив выставку в нашем городе.

Напомним, Рязань уже носила статус «Новогодней столицы России» в 2020 году. В тот период наш город, по заявлению тогдашнего мэра Елены Сорокиной, посетило примерно 125 тысяч туристов. Общее количество участников праздничных мероприятий превысило 500 тысяч человек.

На реализацию проекта «Рязань — Новогодняя столица» планируется направить 180 миллионов рублей.