Рязань вновь станет новогодней столицей России 2025-2026. Об этом сегодня было заявлено в Кирове, передающем эстафету нашему городу.

«Рязань – Новогодняя столица России 2020»: как это было

Напомним, акция «Рязань – Новогодняя столица России» проводилась с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. В рамках неё прошло множество мероприятий. В тот период наш город, по заявлению тогдашнего мэра Елены Сорокиной, посетило примерно 125 тысяч туристов. Общее количество участников праздничных мероприятий превысило 500 тысяч человек. В общей сложности провели более 780 разноплановых мероприятий на различных площадках.

Пожалуй, одним из самых масштабных и запоминающихся событий акции «Рязань – Новогодняя столица» стал парад Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. Тогда главный дед Мороз России из Великого Устюга проехал по центру города на лимузине. За ним последовали волонтёры с гербами регионов, а также сказочные персонажи и главные символы. Кстати, символами тогда стали Рязанский косопуз, Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна и Евпатий. Герои настолько полюбились жителям города, что использовать их стали и в дальнейших мероприятиях и акциях уже после 2020 года. Например, на праздновании Дня города в 2024 году.

Реклама

Отметим, что не всё складывалось удачно. Например, именно в период проведения акции «Рязань – Новогодняя столица России» городу категорически не повезло со снегом.

Запомнилась жителям и гостям города незагоревшаяся ёлка на площади Ленина. Во время старта проекта «Рязань – Новогодняя столица России» главный Дед Мороз страны из Великого Устюга вместе с первыми лицами региона попытался зажечь ёлку. Троекратное «Ёлочка, гори» успехом не увенчалось. Главный волшебник объяснил это так: новогодняя красавица не захотела светиться огнями, поскольку в Рязани пока ещё нет снега. Церемонию зажжения огоньков на главной городской ёлке тогда перенесли на 14 декабря.

Надеемся, что рязанские власти учтут как позитивный, так и негативный опыт проведения акции в 2020 году и сделают торжество запоминающимся!