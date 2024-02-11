Воскресенье, 11 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Выпускник Рязанского десантного училища Рыбаков погиб в зоне СВО

7info
spot_img

В зоне проведения специальной военной операции погиб десантник, гвардии капитан Максим Радикович Рыбаков. О гибели военного сообщил глава администрации Белорецкого района республики Башкортостан Андрей Иванюта.

С воином-десантником простились 10 февраля в Белорецке. По словам Иванюты, он представлен к присвоению высшей награды Российской Федерации.

Рыбаков погиб 2 февраля, во время отражения атаки противника на позицию батальона.

Максим Радикович Рыбаков — выпускник Рязанского десантного училища. В Рязани познакомился с будущей супругой. В 2014 году семья по распределению переехала на службу в Гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.

Десантник служил в Киргизии, Сирии, за полярным кругом, был на Украине в 2014 году. В специальной военной операции участвовал с первых дней.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Онколог назвала способы снизить риск заболеть раком

Новости мира
По словам специалиста, онкология всё чаще выявляется у молодых людей. Причин этому несколько.

В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента Иван Брысин

Новости Рязани
Его местонахождение не удаётся установить с 9 февраля.

На въезде в Ряжск произошло серьёзное ДТП

Новости Рязани
На месте работают сотрудники ДПС, прибыли пожарные и «скорая».

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных

Новости Рязани
Снимки традиционно опубликованы в официальной группе ведомства ВКонтакте и на странице руководителя Управления Елены Сорокиной.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения бродячих собак на беременную женщину в Ряжске

Новости Рязани
Женщина получила травмы.