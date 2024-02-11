Выпускник Рязанского десантного училища Рыбаков погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб десантник, гвардии капитан Максим Радикович Рыбаков. О гибели военного сообщил глава администрации Белорецкого района республики Башкортостан Андрей Иванюта.

С воином-десантником простились 10 февраля в Белорецке. По словам Иванюты, он представлен к присвоению высшей награды Российской Федерации.

Рыбаков погиб 2 февраля, во время отражения атаки противника на позицию батальона.

Максим Радикович Рыбаков — выпускник Рязанского десантного училища. В Рязани познакомился с будущей супругой. В 2014 году семья по распределению переехала на службу в Гвардейский парашютно-десантный Костромской полк.

Десантник служил в Киргизии, Сирии, за полярным кругом, был на Украине в 2014 году. В специальной военной операции участвовал с первых дней.