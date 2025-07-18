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Культура и события

В выходные рязанцы смогут увидеть рыцарский турнир, выступление диджея и не только 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Предпоследние выходные июля, как и всегда, готовят для рязанцев и гостей города обилие развлекательных и культурных программ на любой вкус! На сей раз мы совершим путешествие в Средневековье, проникнемся изяществом архитектурного искусства и приятной музыкой. Словом, рассказываем, куда стоит сходить в грядущие субботу и воскресенье! 

19 июля, суббота 

– Исторический фестиваль (0+), Лесопарк – машиной времени в Средневековье для нас послужит событие, которое состоится 19 июля в 12:00 в одном из лучших парков города. Из интересного – красочные фотозоны с аутентичным реквизитом, мастер-классы и квесты. Из зрелищного – эпические рыцарские бои! Кроме того в 19:00 состоится кинопоказ фильма «История рыцаря» (12+). 

В выходные рязанцы смогут увидеть рыцарский турнир, выступление диджея и не только  Предпоследние выходные июля, как и всегда, готовят для рязанцев и гостей города обилие развлекательных и культурных программ на любой вкус!

– Архитектурный фестиваль «Ампир» (0+), Рязанская ВДНХ – «Фестивальное лето» в самом разгаре! На сей раз с 14:00 все желающие могут погрузиться в таинства и красоту искусства материи и формы – архитектуры. Как всегда, увлекательные мастер-классы, выставки, лектории и концерты ждут гостей всех возрастов! 

Общая программа: 

– 14:00–20:00 — Выставка проектов выпускников РИ(ф)МПУ;

– 17:00–19:00 — Экскурсии по территории Рязанской ВДНХ (к сожалению, запись на них на данный момент уже закрыта); 

– 19:00–20:00 — Лекторий «Архитектурные проекты региона» (проводят Андрей Пеков и Илья Стюхин). 

Мастер-классы:

– 16:00–18:00 — Сборка и роспись деревянного чайного домика;

– 17:00–19:00 — Шитье ключницы из фетра «Домик»;

– 18:00–20:00 — Рисование картины маслом;

– 18:00–19:00 — Танцевальный мастер-класс по танго. 

Развлечения:

– 18:00–20:00 — Анимационная программа для детей. 

Концертная программа:

– 20:00–21:00 — Выступление диджея Терёшкиной; 

– 21:00–22:00 — Выступление кавер-группы «Смит». 

В выходные рязанцы смогут увидеть рыцарский турнир, выступление диджея и не только  Предпоследние выходные июля, как и всегда, готовят для рязанцев и гостей города обилие развлекательных и культурных программ на любой вкус!

20 июля, воскресенье

– Концертная программа «Посмотри, какое лето!» (6+), Летняя эстрада парка им. Ю. Гагарина – завершаем выходные музыкально! В рамках цикла выступлений «Летний вечер’ОК» в 18:00 свое творчество слушателям подарят солисты Рязанского МКЦ! 

В выходные рязанцы смогут увидеть рыцарский турнир, выступление диджея и не только  Предпоследние выходные июля, как и всегда, готовят для рязанцев и гостей города обилие развлекательных и культурных программ на любой вкус!

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