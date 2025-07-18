В эту субботу в 21:00 на ТНТ — новый выпуск музыкального шоу «Большой хит» (16+), где звёзды угадывают (а иногда и не угадывают) самые популярные хиты. В центре внимания — не только музыкальная эрудиция участников, но и накал страстей: в игру вступает Филипп Киркоров, а Регина Тодоренко появится в ярко-розовом наряде…

За победу в проекте также поборются Денис Клявер, Вячеслав Макаров, Валерия, Севиль, Наталья Подольская, Митя Фомин и Лариса Долина — артисты, которых сложно застать врасплох, но именно это и попытается сделать шоу. Участников ждут каверзные задания и несколько раундов музыкальных испытаний.

Азарт разгорится прямо в студии: Вячеслав Макаров потребует аннулировать балл, присуждённый Филиппу Киркорову, чем вызовет гнев «короля поп-сцены».

— Слава, ты на меня бочку покатил? Ах ты, негодяй! Я думал, меня всю программу будет раздражать эта розовая кофточка, а оказывается, вот кто меня выбешивает! — эмоционально отреагирует Киркоров, намекая на наряд Регины Тодоренко.

Не обойдётся и без давления — буквально. Тимур Родригез, ведущий шоу, окажется под напором Филиппа: не согласный с результатами, Киркоров подключит и рост, и авторитет. В итоге Родригезу придётся встать на сторону звезды…