В Рязани с 21 июля ограничат движение по Первомайскому проспекту и улице Пожалостина

В связи с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей в Рязани с 12:00 21 июля по 23:00 23 сентября будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Движение частного транспорта будет закрыто на участке Первомайского проспекта — от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной. При этом городской пассажирский транспорт продолжит движение по крайним полосам в направлении площади Победы и площади Ленина.

Также в этот же период будет полностью перекрыта улица Пожалостина — от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Кудрявцева.

На месте проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда.