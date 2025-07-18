Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 14 по 18 июля 2025

Подготовка к выборам-2025: что важно знать:

Выборы 12-14 сентября 2025 года.

40 депутатов в Областную Думу (20 по спискам, 20 в одномандатных округах). Проходят в 17 муниципальных округах.

872 826 зарегистрированных избирателей.

963 избирательных участка.

202 камеры видеонаблюдения на участках.

Заседание Избирательной комиссии

Заверены кандидаты от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатным округам. Поданы документы от ЛДПР.

Избирательная система в лицах

Татьяна Федоровна Котунова

Почтальон из села Собчаково, член УИК с 2011 года. Добросовестный, активный участник избирательного процесса. Её дочь — волонтёр на выборах Президента РФ в 2024 году.

ЛДПР подала документы для регистрации кандидатов

Уполномоченный представитель регионального отделения ЛДПР (Либерально-демократической партии России) предоставил в Избирательную комиссию Рязанской области документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу.

Выборы сквозь века — к 12, 13 и 14 сентября 2025 года

Исторические примеры выборов в России.

Древняя Русь: В Новгороде важные решения принимались всеми взрослыми жителями, выбирающими князя.

1613 год: На Земском соборе был избран первый царь из династии Романовых — Михаил Романов.

1905 год: Создание Государственной Думы — первый парламент России и важный шаг к демократии.

Партии выдвигают кандидатов

16 июля состоялись:

— Конференция партии «ЗЕЛЁНЫЕ» в библиотеке им. Горького

— Общее собрание партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Присутствовали представители Избирательной комиссии.

Цифровизация избирательного процесса

Кандидат Аркадий Фомин первым в регионе открыл счёт дистанционно в рамках пилотного проекта ЦИК и Сбербанка.

Заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 154

Подписано соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Рязанской области

Зарегистрирован список кандидатов от партии «Новые люди»

– Обновлены положения конкурса эссе и план правового обучения;

– Принято решение о дополнительном наборе в резервы УИК.