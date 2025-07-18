Пятница, 18 июля, 2025
21.7 C
Рязань
Власть и политика

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 14 по 18 июля 2025

Валерия Мединская

Подготовка к выборам-2025: что важно знать:

 Выборы 12-14 сентября 2025 года.

40 депутатов в Областную Думу (20 по спискам, 20 в одномандатных округах).                                    Проходят в 17 муниципальных округах.

872 826 зарегистрированных избирателей.  

963 избирательных участка.

202 камеры видеонаблюдения на участках.

Заседание Избирательной комиссии

Заверены кандидаты от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатным округам. Поданы документы от ЛДПР. 

Избирательная система в лицах

Татьяна Федоровна  Котунова

Почтальон из села Собчаково, член УИК с 2011 года. Добросовестный, активный участник избирательного процесса. Её дочь — волонтёр на выборах Президента РФ в 2024 году. 

ЛДПР подала документы для регистрации кандидатов

Уполномоченный представитель регионального отделения ЛДПР (Либерально-демократической партии России) предоставил в Избирательную комиссию Рязанской области документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу.

Выборы сквозь века — к 12, 13 и 14 сентября 2025 года

Исторические примеры выборов в России.

Древняя Русь: В Новгороде важные решения принимались всеми взрослыми жителями, выбирающими князя.

1613 год: На Земском соборе был избран первый царь из династии Романовых — Михаил Романов.

1905 год: Создание Государственной Думы — первый парламент России и важный шаг к демократии.    

Партии выдвигают кандидатов 

16 июля состоялись:

— Конференция партии «ЗЕЛЁНЫЕ» в библиотеке им. Горького

— Общее собрание партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Присутствовали представители Избирательной комиссии. 

Цифровизация избирательного процесса 

Кандидат Аркадий Фомин первым в регионе открыл счёт дистанционно в рамках пилотного проекта ЦИК и Сбербанка. 

Заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 154

Подписано соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Рязанской области  

Зарегистрирован список кандидатов от партии «Новые люди»

– Обновлены положения конкурса эссе и план правового обучения;

– Принято решение о дополнительном наборе в резервы УИК.

Самые читаемые материалы

Происшествия

История учительницы из Рязани, принятой за «закладчицу», получила продолжение в виде уголовного дела

Дело не возбуждалось почти полтора месяца, но жалобы и внимание СМИ сдвинули ситуацию с мёртвой точки, — сообщил адвокат журналистам.
Новости России

После уединения в туалете девушка разгромила бар в Новосибирске

Доносящиеся через дверь звуки стали мешать другим посетителям. Когда любовники вышли из уборной, им сделали замечание. Девушка в ответ начала крушить бар
Новости России

Туристка из России рассказала, чем кормили на курорте в КНДР

Питание на курорте «Вонсан-Кальма» в КНДР пока не подстроено...
Интересное

Шаманка Кажетта предсказала бунт на Украине и место, куда сбежит от него Зеленский

В обозримом будущем Незалежная столкнётся с событиями, которые изменят всё.
Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.

Последние новости

Происшествия

В Горроще произошло ДТП

По словам очевидца, автомобили перегородили весь перекрёсток. 
Культура и события

В выходные рязанцы смогут увидеть рыцарский турнир, выступление диджея и не только 

Предпоследние выходные июля, как и всегда, готовят для рязанцев и гостей города обилие развлекательных и культурных программ на любой вкус!
Кино и ТВ

Алексея Воробьева восхитил вокальный рекорд Хабиба в финале шоу «Караоке клаб»

В решающей схватке за победу сойдутся команды Люси Чеботиной и Романа Каграманова.
Кино и ТВ

Филиппа Киркорова возмутил «наезд» Вячеслава Макарова в шоу «Большой хит» на ТНТ

В центре внимания — не только музыкальная эрудиция участников, но и накал страстей: в игру вступает Филипп Киркоров, а Регина Тодоренко появится в ярко-розовом наряде…
Происшествия

В Рязанском районе водитель BMW сбил 17-летнюю велосипедистку

В результате происшествия девушка получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь.
Общество

Прокуратура контролирует ход капремонта рязанских школ

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва заместитель прокурора Екатерина Банникова проверила готовность образовательных организаций к началу учебного года.
Общество

Первый зампрокурора Рязанской области проверил строительство дома в Рыбном и нового корпуса колледжа электроники

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва первый заместитель прокурора области Антон Шумский проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в г. Рыбное, предназначенного для переселения 146 граждан из аварийного жилья.
Транспорт и дороги

В Рязани 20 новых автобусов будут ездить по маршруту №46

Как сообщили в МУП «УРТ», пассажиропоток на маршруте №46 один из самых больших в городе Рязани. Поэтому возникла необходимость о переводе этого маршрута с малого класса на средний.