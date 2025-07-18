Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 14 по 18 июля 2025

Подготовка к выборам-2025: что важно знать:
Выборы 12-14 сентября 2025 года.
40 депутатов в Областную Думу (20 по спискам, 20 в одномандатных округах). Проходят в 17 муниципальных округах.
872 826 зарегистрированных избирателей.
963 избирательных участка.
202 камеры видеонаблюдения на участках.
Заседание Избирательной комиссии
Заверены кандидаты от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатным округам. Поданы документы от ЛДПР.
Татьяна Федоровна Котунова
Почтальон из села Собчаково, член УИК с 2011 года. Добросовестный, активный участник избирательного процесса. Её дочь — волонтёр на выборах Президента РФ в 2024 году.
ЛДПР подала документы для регистрации кандидатов
Уполномоченный представитель регионального отделения ЛДПР (Либерально-демократической партии России) предоставил в Избирательную комиссию Рязанской области документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу.
Выборы сквозь века — к 12, 13 и 14 сентября 2025 года
Исторические примеры выборов в России.
Древняя Русь: В Новгороде важные решения принимались всеми взрослыми жителями, выбирающими князя.
1613 год: На Земском соборе был избран первый царь из династии Романовых — Михаил Романов.
1905 год: Создание Государственной Думы — первый парламент России и важный шаг к демократии.
16 июля состоялись:
— Конференция партии «ЗЕЛЁНЫЕ» в библиотеке им. Горького
— Общее собрание партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Присутствовали представители Избирательной комиссии.
Цифровизация избирательного процесса
Кандидат Аркадий Фомин первым в регионе открыл счёт дистанционно в рамках пилотного проекта ЦИК и Сбербанка.
Заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 154
Подписано соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Рязанской области
Зарегистрирован список кандидатов от партии «Новые люди»
– Обновлены положения конкурса эссе и план правового обучения;
– Принято решение о дополнительном наборе в резервы УИК.