Выплаты за рождение ребёнка хотят продлить в Рязанской области до 2027 года

В Рязанской области намерены продлить выплаты за рождение ребёнка ещё на год. Соответствующий проект опубликован на официальном сайте регправительства.

Речь идёт о единовременных выплатах, которые получают родители при рождении малыша. Согласно законопроекту, действие региональной выплаты будет продлено на год. Это позволит оказать дополнительную финансовую поддержку семьям с детьми и стимулировать рост рождаемости в регионе.

Закон начнет действовать на следующий день после его официальной публикации. Напомним, что сейчас выплата составляет 20 тысяч рублей. 50 тысяч рублей выплачивают, если возраст родителей менее 25 лет.