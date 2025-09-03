Введённый после ЧП в Лесном режим ЧС снят в Шиловском районе

Опергруппа Рязанской области объявила о завершении основных поисково-спасательных работ на месте ЧС в посёлке Лесной в Шиловском районе. Муниципальный режим чрезвычайной ситуации снят.

По официальным данным на 2 сентября, в результате происшествия погибло 28 человек. Продолжаются экспертизы и процедуры опознания. В больницах остаются семеро пострадавших: один из них находится в Рязани, ещё шестеро проходят лечение в московских медицинских центрах.

В штабе по оказанию помощи жителям посёлка Лесной продолжает работу региональное управление социальной защиты, оказывая поддержку пострадавшим. Принято 97 заявлений о помощи. Из них 87 гражданам, чьё имущество пострадало, уже направлены выплаты для первоочередных нужд.

Заявления на выплаты подали 40 членов семей погибших, 32 из них уже получили компенсации из регионального бюджета. Кроме того, поступило 105 заявлений о выплатах по ранению, 17 из которых удовлетворены.

Все средства, которые были собраны Фондом социального развития Рязанской области, будут направлены на помощь семьям погибших и тем пострадавшим, кто получил самые серьёзные травмы.