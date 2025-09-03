Среда, 3 сентября, 2025
13.9 C
Рязань
Происшествия

Введённый после ЧП в Лесном режим ЧС снят в Шиловском районе

Алексей Самохин

Опергруппа Рязанской области объявила о завершении основных поисково-спасательных работ на месте ЧС в посёлке Лесной в Шиловском районе. Муниципальный режим чрезвычайной ситуации снят.

По официальным данным на 2 сентября, в результате происшествия погибло 28 человек. Продолжаются экспертизы и процедуры опознания. В больницах остаются семеро пострадавших: один из них находится в Рязани, ещё шестеро проходят лечение в московских медицинских центрах.

В штабе по оказанию помощи жителям посёлка Лесной продолжает работу региональное управление социальной защиты, оказывая поддержку пострадавшим. Принято 97 заявлений о помощи. Из них 87 гражданам, чьё имущество пострадало, уже направлены выплаты для первоочередных нужд.

Заявления на выплаты подали 40 членов семей погибших, 32 из них уже получили компенсации из регионального бюджета. Кроме того, поступило 105 заявлений о выплатах по ранению, 17 из которых удовлетворены.

Все средства, которые были собраны Фондом социального развития Рязанской области, будут направлены на помощь семьям погибших и тем пострадавшим, кто получил самые серьёзные травмы.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Спорт

Сегодня последний день подачи заявок на турнир по мини-футболу на траве «Кубок Ривьеры»

Турнир пройдет 20-21 сентября на стадионе в селе Дядьково в Рязани.
Семья и отношения

Рязанский священник рассказал, почему его сын живёт без смартфона

Дмитрий Фетисов написал, что постарается как можно дольше оттягивать этот момент. По его словам, без смартфона ребёнок растёт здоровым и любознательным.
Власть и политика

Рязанская область получит 200 млн рублей на ликвидацию последствий ЧП в п. Лесной

Деньги направят на выплаты пострадавшим и семьям погибших, а также на неотложное восстановление инфраструктуры поселка.
Происшествия

Киберполиция назвала самую популярную в последнее время уловку мошенников

Всё начинается с того, что мошенники создают видимость серьёзной угрозы: «взлом Госуслуг», «утечка данных», «несанкционированный доступ» к счетам.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально
Новости России

Эксперты: отдых в безвизовом Китае обгонит по популярности Турцию и Таиланд

По российскому загранпаспорту можно будет въехать в Китай в туристических, деловых и экскурсионных целях, а также для визитов к родственникам и друзьям или по обменным программам.
Новости России

В Кыргызстане прекратили поиски альпинистки Наговициной на пике Победы

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета палатки дроном и сообщила о смерти альпинистки
Происшествия

Ночью в Рязани сгорел дачный дом

За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 4 пожара, в том числе одно загорание мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 